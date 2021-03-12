Демин заявил, что за месяц ношения брекетов похудел на шесть килограммов

12.03.2021, 13:34, Новости дня

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Украинский ведущий Слава Демин 12 марта в Instagram сообщил, что за месяц с брекетами на зубах похудел на шесть килограммов.

“И это радует. Пил только йогурты, а ел мягкие каши. С брекетами можно забыть о кусании яблок, огурцов. Некоторые советовали все перемалывать в блендере. Но для меня это фу. Через неделю заметил, что есть ощущение, как будто язык стал не помещаться в рот и стал тереться об зубы. Но через несколько дней это прошло. Теперь после каждой еды надо полоскать рот или чистить зубы”, – поделился он наблюдениями.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио “Львівська хвиля”. С 2008 года является ведущим на радио “Люкс ФМ”. В новом сезоне шоу “Голос країни” Демин ведет репортажи о закулисье проекта.

13 февраля Демин сообщил, что поставил брекеты, подчеркнув, что к этому решению шел два года.

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