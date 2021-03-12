Ох и Алла”, “Секси”, “На Волочкову похожа”. Дочь Добкина показала тело в купальнике
12.03.2021, 13:34,
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Дочь экс-нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина обнародовала в Instagram снимки в раздельном купальнике.
“Может к морю? А куда хотел бы ты?” – написала она.
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Подписчики прокомментировали пост.
“Ох и Алла”, – написал jeka_jeka_1987_.
“На этой фотке на Волочкову похожа”, – заявил saveliev____.
“Секси”, – отметил proigryvatel.
Алла Добкина – дочь политика Михаила Добкина от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).
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