 

Есть жертвы: уходящий от погони водитель врезался в ТЦ

12.03.2021, 13:32, Разное
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В ночь на 12 марта в здание торгового центра “Компас” на Октябрьской улице в Нижнем Новгороде врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, передает URA.Ru. Сообщается о трех погибших в результате ДТП. Жертвами стали пассажиры авто. По предварительным данным, водитель уходил от преследования дорожных полицейских. Погоня началась после того, как экипаж ДПС обратил внимание на странное поведение водителя.



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