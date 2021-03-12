Учёные изобрели прибор для изучения человеческого мозга

12.03.2021, 13:31, Разное

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Российские учёные изобрели прибор для изучения органа мышления у человека. Авторы регистратора спектра микровибраций головного мозга – это сотрудники Магаданского научно-исследовательского центра «Арктика».

В последнее время над изучением главного органа центральной нервной системы трудятся тысячи исследователей, однако многое в работе человеческого мозга до сих пор остаётся всё ещё загадкой. НИЦ сообщает, что запатентованная полезная модель будет помогать анализировать функциональное состояние человека. Работает это так: пациента посадят в кресло, на его голове будут закреплены датчики, сидеть нужно неподвижно. В течение 160 секунд с помощью медицинской техники учёные смогут определить выраженные дисфункции мозга.

Стоит отметить, что прибор не только регистрирует суммарную ритмическую активность головного мозга человека отдельно для правого и левого полушария, но и в дальнейшем производит спектральный анализ акустоэнцефалограммы. По итогам работы регистратора, исследователи смогут обнаружить существующие аномалии.

Источник: vesma.today