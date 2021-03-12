Татьяна Иваненко не согласилась брать деньги за сплетни о Владимире Высоцком

12.03.2021, 13:31, Разное

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Советская актриса Татьяна Иваненко отказывалась брать большие деньги за сплетни о барде Владимире Высоцком. Ранее полагали, что музыкант считал артистку своей музой и был с ней очень близок, отметила Лариса Лужина, но его подругу не соблазнили гонорары.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отметила, что у каждого публичного человека есть «грязное белье», которое мечтают увидеть посторонние люди. Однако деньги не являются поводом, позволяющим рассказывать о неприемлемых вещах постороннему человеку. В этом она поддержала Татьяну Иваненко.

Для семьи Иваненко любые темы, касавшиеся Владимира Высоцкого, были «табу», добавила Лариса Лужина. Кроме того, ее дочь и внучка аналогичным образом отказываются общаться с журналистами на тему отношений мамы и бабушки с популярным бардом. Сейчас Ларису Лужину возмущает тот факт, что в студиях различных ток-шоу регулярно появляются все новые «внебрачные дети» Высоцкого. Однажды ей самой пришлось принять участие в подобной передаче.

Источник: sobesednik.ru