“Как две капли воды”: фанатов поразило внешнее сходство Елены Ваенги и ее сына

12.03.2021, 13:30, Разное

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Елена Ваенга поразила поклонников публикацией фотографий своего детства. Фанаты удивились внешнему сходству певицы с ее сыном.

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Елена Ваенга является активным пользователем различных соцсетей. На страницах своих профилей исполнительница делится с фанатами подробностями своей творческой жизни и планами на будущее. При этом популярная артистка не любит отвечать на вопросы о личной жизни. Однако накануне звезда эстрады показала подписчикам, как она выглядела в детстве. Фотографии, выложенные Ваенгой в Instagram, поразили ее фолловеров.

На обнародованном снимке будущая звезда эстрады в клетчатом наряде сидит на полу у вазона с комнатными цветами, обняв руками игрушечную утку. При этом у маленькой Елены Хрулевой короткая стрижка, из-за которой ее можно перепутать с мальчиком. Поклонники исполнительницы сравнили снимки Елены Ваенги c внешностью единственного наследника артистки. Мальчик, по мнению большинства ценителей творчества певицы, как две капли воды похож на свою звездную маму.

К слову, позже Елена Ваенга опубликовала еще одно детское фото, а также снимок, на котором она запечатлена вместе с сыном. В этом году Ивану исполнится девять лет, отношения с его отцом Романом Садырбаевым звезда шансона перестала скрывать только через четыре года после рождения мальчика. Как пишет «Слово и дело», в сентябре 2016 года пара оформила официальный брак.