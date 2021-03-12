Скандалы: Взлеты и падения Владимира Потанина

12.03.2021, 13:14, Разное

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Богатейший миллиардер России обеднел на $4,2 млрд за две недели

Миллиардер Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг богатейших россиян от Forbes, прочно обосновался на «острове невезения». На фоне трех ЧП подряд — с разливом дизтоплива летом, а затем обрушением цеха обогатительной фабрики и затоплением двух рудников — акции ключевого актива Потанина — ГМК «Норильский Никель» — камнем падают на Московской бирже, раз за разом проваливая попытки зацепиться за дно.

Чуть больше чем за две недели компания — крупнейший в России и в мире производитель никеля и палладия — подешевела на 20%. С исторического максимума в 28224 рубля 19 февраля котировки спикировали до отметки 22336 рублей на 18.16 мск четверга.

Капитализация «Норникеля» рухнула на 890 млдр рублей, или 12 млрд долларов, а Потанин, владеющий пакетом в 35%, обеднел на 4,2 млрд долларов.

Крушение акций металлургического гиганта, которого инвесторы любили за щедрые дивиденды, высокую рентабельность и низкий долг, началось после того, как «Норникель» проиграл суд с Росприроднадзором из-за штрафа в размере 148 млрд рублей за разлив нефтепродуктов, признанный крупнейшей экологической катастрофой в российской Арктике с 1990х.

Сумма — примерно 2 млрд долларов — не является смертельной для «Норникеля», который держит на балансе 4,8 млрд долларов в виде «денежной кубышки».

Хуже, впрочем, то, что претензии государства продолжают множиться. После аварии на галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике компании в Норильске, где рухнула галерея дробильного цеха, похоронив под обломками трех рабочих, проверку начал Роструд.

В четверг ведомство объявило, что обнаружило нарушения у дочек «Норникеля» — «Норильскникельремонт» и «Медвежий ручей».

Применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации, не было мероприятий, обеспечивающих безопасность, заявил Роструд.

Словно понимая опасность своего положения, Потанин не скупится. В четверг он объявил, что «Норникель» выделит 150 млрд рублей на развитие Норильска. Это будут дополнительные мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в соглашение, подписанное компанией, правительством РФ, уточнил Потанин. Изначально «Норникель» собирался выделить почти вдвое меньше — 81,3 млрд рублей.

Акции отреагировали новым падением. По итогам основной сессии в четверг они потеряли еще 3,81%, а в ходе торгов обновили минимум за три месяца — 22174 рубля за штуку.

Масла в огонь подливает резкое падение цен на никель: фьючерсы на Лондонской бирже металлов дешевеют на 7%, до 16,2 тысячи долларов за тонну. Впрочем, «основной негатив связан с добывающими мощностями компании, и пока тут нет особенных улучшений», — говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Накануне Потанин сообщил, что «Норникель» рассчитывает стабилизировать работу затопленных рудников к 9 марта.

Акции «Норникеля» продолжают оставаться самыми дешевыми в секторе горнодобывающих компаний, отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган: форвардный мультипликатор EV/EBITDA на 2021 года у ГМК составляет 4,1х, а форвардный P/E 0 около 5,1х.

«При цене на медь в районе 10 тысяч долларов это выглядит нонсенсом даже с учетом временной остановки рудников», — считает Коган.

Штраф не помешает «Норникелю» заплатить дивиденды, полагают аналитики «Атона»: компания сможет перечислить порядка 3,5 млрд долларов своим акционерам.