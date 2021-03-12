Скандалы: «Трасса» на двоих

12.03.2021, 13:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Семьи главы АП Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказались бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом

Семьи главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива — группы компаний «Трасса» с выручкой больше 60 млрд рублей, выяснили «Открытые медиа». В этот бизнес они вошли, когда у «Трассы» возникли проблемы с кредиторами.

Что известно о группе «Трасса», долю в которой получили семьи чиновников

«Наши собственники еженедельно объезжают все АЗС. Я как генеральный директор на станциях бываю реже, чем собственники. Дело в том, что это их ребёнок, они этим живут. Это такая вторая семья. Они очень искренне болеют, они очень искренне желают, чтобы было лучше», — рассказывал в 2014 году гендиректор группы компаний «Трасса» Олег Алексеенков про создателей компании — Николая Дорошенко и Александра Хмуру. В этом бизнесе они давно: «Трасса» возникла ещё в 1997 году, поначалу входила в ГК «Магистраль» и управляла сетью ТНК.

Переломный момент, как потом вспоминал Алексеенков, случился в 2001 году. ТНК начала модернизировать свои заправки и решила не просто продавать бензин, а добавить на АЗС павильоны с магазинами и кафе. Эффект оказался неожиданным: через три месяца продажи топлива выросли в два раза, а выручка магазина — на порядок. «Сказать, что это был шок — это просто ничего не сказать», — говорил гендиректор «Трассы». В 2005 году основатели «Трассы» решили перенять этот опыт и построить собственную сеть АЗС. Новые структуры группы записали на родственников, например, на жену Александра Хмуры, выпускницу кафедры грамматики французского языка МГЛУ Татьяну Хмуру и их дочь Анжелику, на дочь Николая Дорошенко Екатерину Бородкину, на дочь делового партнёра основателей «Трассы» Елены Пятницкой Анастасию Гончаренко. Совладельцем структур группы стал и старший брат её гендиректора Сергей Алексеенков.

С тех пор «Трасса» строит собственные заправочные комплексы в Москве и области (всего их 54), обеспечивает топливом около 5 тысяч партнёрских АЗС по стране, а также занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов.

ГК «Трасса» — один из крупнейших независимых продавцов нефтепродуктов в стране. В рейтинге РБК 500 она занимает 41-е место в категории «нефть и газ» с выручкой в 34 млрд рублей в 2019 году. Но в этом рейтинге учтена выручка только по одному юрлицу группы компаний. Если учесть подсчёты «Открытых медиа» по другим компаниям группы, то «Трасса» с выручкой в 60,3 млрд рублей займет 36-е место. Выше нее только крупные НПЗ и нефтедобывающие компании, в том числе такие гиганты, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». С прибылью у группы сложнее — если посчитать её по тем же компаниям, чью выручку оценивали «Открытые медиа», получится, что в 2019 году группа получила убыток в 881,2 млн рублей.

При миллиардных оборотах основатели компании и их родственники ведут скромный образ жизни: ездят на недорогих машинах и живут в обычных спальных районах Москвы — недалеко от шоссе Энтузиастов, около метро «Бабушкинская», а также в Митино и в Коньково.

Как выяснилось, что семьи крупных чиновников стали совладельцами заправок

«Трасса» не раскрывает, какие компании входят в группу, и не публикует подробную отчётность. Разобраться в её структуре «Открытым медиа» помогли финансовые проблемы, начавшиеся в кризис 2014 года.

16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых, а к середине того же дня рубль резко ослабел: доллар превысил 80 рублей, евро — 100 рублей. Вскоре, как позднее жаловался гендиректор «Трассы» Олег Алексеенков, многие банки заморозили кредитование бизнеса. В их числе был Банк Москвы, уже перешедший в то время под контроль государственной группы ВТБ.

Банк выдал группе компаний первый транш на 500 млн рублей из кредитной линии с лимитом 1,5 млрд рублей, а оставшуюся часть средств в феврале 2015 года переводить отказался. У «Трассы» появилась просрочка, и кредиторы стали требовать погашения других крупных ссуд. Всего у группы в то время были открыты 80 кредитных линий в 30 банках. Ей понадобилось два года переговоров, чтобы в конце 2016 года реструктурировать долг на 20 млрд рублей. Основная часть договорённостей — синдицированный кредит на 15,8 млрд рублей от десяти банков, обеспеченный «поручительствами и залогами активов компаний группы».

Данные о залогах из реестра Федеральной нотариальной палаты, а также сведения о залогах, внесённые в ЕГРЮЛ, и материалы арбитражных судов позволили «Открытым медиа» увидеть структуру группы. И выяснить, что в разгар переговоров с кредиторами, в конце 2015 года, половина одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» — оказалась в собственности Евгения Максимова, старого сослуживца нынешнего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Сейчас Максимов управляет частью активов семьи министра: так, он руководит компанией «Финансовые системы», половина которой принадлежит матери Мантурова. Среди активов этой фирмы — пансионаты в Краснодарском крае и застройщик морского порта в Геленджике.

Как обнаружили «Открытые медиа», 31 декабря 2019 года у «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» вместо Максимова появились два ещё более интересных собственника — 35% в ней получила мать министра промышленности 84-летняя Тамара Федоровна Мантурова, а 15% — 69-летняя мать главы администрации президента Антона Вайно Татьяна Эриковна Ежевская.

Собеседник, близкий к руководству «Трассы», рассказал, что появление в разгар кризиса среди совладельцев группы Евгения Максимова, а позже и родственников высокопоставленных чиновников помогло компании договориться с кредиторами.

Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК «Трасса»

Соглашение о реструктуризации синдицированного кредита с ГК «Трасса» её основной кредитор — «Промсвязьбанк» — заключил с АО «Евротранс». «Евротранс» — крупнейшая компания по выручке в структуре «Трассы». В 2019 году её оборот составил почти 34 млрд рублей.

«Евротрансу» принадлежит товарный знак «Трасса», который используется на всех АЗС сети. С этой же организацией заключаются договоры на покупку топливных карт «Трассы», следует из типового договора, опубликованного на сайте группы компаний, и из благодарственных писем покупателей.

Юрлица, доли которых «Евротранс» заложил «Промсвязьбанку», вероятно, являются основными в структуре ГК «Трасса», поскольку владельцы группы выбрали именно их для обеспечения по столь важному кредитному соглашению.

Всего таких фирм пять:

«Новая Инвестиционная Компания»,

«Дельта АЗК»,

«Компания Трасса»,

«Трасса ГСМ»,

«Комплекс-Стройматериалы-Овражки».

О том, что важнейшая компания в этом списке, пусть не по выручке, но по значению, — это «Комплекс-Стройматериалы-Овражки», свидетельствует то, что она неоднократно упоминалась в качестве ответчика в судебных разбирательствах «Трассы» с кредиторами, а в конце января 2021 года сама стала соответчиком контрагента «Трассы» по иску на 307 млн рублей. Другой признак, что речь идёт о ключевой компании «Трассы» — это наличие среди совладельцев «Комплекса» таких влиятельных персон, как родственницы Вайно и Мантурова.

Ещё один совладелец «Комплекса-Стройматериалы-Овражки» — родственница знакомого Мантурова. Это пенсионерка Марина Мартышова: она родилась в 1946 году, долгое время жила в квартире на Веерной улице вместе с супругом Юрием Мартышовым, работавшим в учебных заведениях МВД, и их сыном Игорем. Игорь Мартышов в 2004—2012 годах работал финансовым директором и первым заместителем гендиректора АО «Оборонительные системы», говорится в официальном раскрытии информации акционерного общества. «Оборонительные системы» — крупное предприятие, объединившее несколько заводов и конструкторских бюро и выпускавшее системы ПВО, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Печора». Мартышов входил также в советы директоров электромашиностроительного завода «Лепсе», Московского радиотехнического завода и акционерного общества «Электроавтомат». Вместе с ним в правление входили Денис Мантуров и Евгений Максимов.

Что известно про семью Антона Вайно

Антон Вайно родился в семье советской номенклатуры. Его прадед Генрих Вайно — эстонский коммунист, пытался установить власть большевиков в Прибалтике, а после провала уехал в Сибирь, где боролся с армией Колчака, а затем стал заведующим Томским губернским отделом Наркомата национальностей РСФСР. Дед Карл Вайно, вероятно, самый известный из родственников главы администрации президента: он всю жизнь был на партийной работе, к 1978 году стал первым секретарём Компартии Эстонии. Отец Эдуард Вайно — торговый представитель Советского Союза в Японии, а ныне член совета директоров «АвтоВАЗа».

Эдуард Вайно женился на Татьяне Галинской, дочери эстонского коммуниста Эрика Галинского. И в этом браке у них родился сын Антон. Как рассказали «Открытым медиа» два знакомых главы АП, родители Антона Вайно развелись, и Татьяна Галинская вышла замуж повторно за Виктора Ежевского, сына министра сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР Александра Ежевского. Косвенное подтверждение этому можно найти в воспоминаниях высокопоставленного советского чиновника: в них он благодарит за поддержку «сына Виктора Александровича и невестку Татьяну Эриковну». Отец и отчим Антона Вайно были знакомы: они оба работали в торгпредстве в Японии.

Во втором браке Татьяна Галинская взяла фамилию супруга. Вероятно, смена фамилии и привела к путанице: прибалтийские СМИ называют Татьяну Ежевскую тётей главы АП. В действительности Ежевская — мать Антона Вайно. Недавно ей исполнилось 69 лет, она ведёт очень активный образ жизни. Например, Татьяна Ежевская владеет Tesla Model S, причём за рулем автомобиля — водитель администрации президента, услугами которого также пользуется жена Вайно Елена Шуленкова, сообщил «Открытым медиа» источник, у которого есть доступ к базе ГИБДД. В 2019 году через своего представителя Ежевская судилась с застройщиком башни «Федерация» из-за двух машиномест, к которым нельзя было попасть из-за неработающего лифта.

На каких условиях Ежевская и Мантурова стали бенефициарами «Трассы» и принимают ли они участие в управлении группой, выяснить не удалось: в компании и администрации президента не ответили на запросы «Открытых медиа». В Минпромторге переадресовали все вопросы представителям «Трассы». Отчим Вайно, супруг Ежевской, Виктор Ежевский прочитал вопросы «Открытых медиа» в мессенджере, но никак не отреагировал.

Что ещё связывает семьи руководителя кремлёвской администрации и министра промышленности

Оценить, мог ли Антон Вайно помочь своей матери войти в топливный бизнес на рыночных условиях, сложно. Вместе с супругой с 2011 года они заработали 357,5 млн рублей, но при этом обзавелись дорогой недвижимостью. Большая часть дохода — 255,8 млн рублей — была получена в 2017 году за счёт продажи дома и участка, следует из декларации чиновника. Речь идёт о доме и участке в поселке «Пирогово», на берегу водохранилища, рядом с поселком Сорокино, которые в 2014 году Вайно получил от отца. Впрочем, из Сорокино Вайно не уехал: он приобрёл в посёлке три других участка и большой дом рядом с водохранилищем

Подмосковный курортный поселок «Пирогово» известен своей спортивной инфраструктурой: в нём есть яхт-клуб, гольф-поле, теннисные корты и футбольное поле. Там проходят регаты, соревнования по гольфу и даже алкосаммит под названием «Самогонный Давос». Архитектурные издания называют «Пирогово», построенный итальянской компанией Pagano, «заповедником лучших представителей современного деревянного зодчества».

Сорокино — вотчина министра Мантурова. Его матери Тамаре Фёдоровне в деревне принадлежат почти 2,5 гектара земли и дом площадью более 4 тысяч кв. метров. Здесь же участки приобрели сын министра Евгений и дочь Леонела. Среди других жителей Сорокино — миллиардер Роман Абрамович (он выкупил в сентябре 2020 года у бизнесмена Александра Мамута участок по соседству с Тамарой Мантуровой), бывший владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, семья экс-главы «Русгидро» Евгения Дода, счастливо избежавшего уголовного преследования, и родственники бывшего замгендиректора «Рособоронэкспорта» Вадима Востокова (скончался в 2016 году).

Дом, проданный в 2017 году Вайно, в итоге достался самому Мантурову. Сначала недвижимость приобрёл совладелец НК Банка Виктор Григорьев, структуры которого выкупили у «Ростеха» часть авиакластера. Через год бизнесмен продал недвижимость отцу министра Мантурова, затем дом и земля перешли его матери, а в конце мая 2020 года чиновник сам стал владельцем участка.

Илья Рождественский