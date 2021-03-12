Мнение: Как живётся за пределами МКАД

12.03.2021, 13:10, Разное

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Россия тем временем продолжает развиваться. Блогер pierretouree прислал новости из жизни своего небольшого городка, который расположен вдали от мегаполисов, но тем не менее отнюдь не пребывает в запустении. Цитирую письмо:

Добрый день, уважаемый Олег Александрович! По традиции, пишу вам повествование на тему, что хорошего и плохого произошло в нашем городе в 2020 году. Напомню, речь идет о провинциальном городке в 20 тысяч жителей (Нижняя Тура), под боком ЗАТО г. Лесной (40 тысяч жителей), неподалеку города Качканар, Красноуральск, Верхняя Тура, Кушва. Средний Урал. До ближайшего областного центра — 230 км (Екатеринбург).

Впервые я понял, что писать особо и не о чем. Всё идет своим чередом, постепенно город становится той сказкой, которая в моей памяти осталась в мои 6 лет. В моей частной (личной) жизни произошли кардинальные изменения, а в плане жизни города… Пальцев не хватит. Не все инициативы мне нравятся, но тем не менее. По порядку:

1. Отремонтированы улицы в районе Минватного (это относительно удаленный район, он оставался в тени долгое время).

2. Поставлены ограждения вдоль улиц, где есть опасное соседство автотрафика и пешеходного. Ограждения такого… Травяного цвета. Очень гармонирует и радует глаз.

3. Светофоры и знаки (столбики знаков) покрасили в веселенький оранжевый цвет. Видно издалека, и это здорово.

02 января, утром, я проснулся от шума тракторов, которые чистили улицы. Было примерно 8-9 часов утра. Это вообще законно? У людей праздник, а они тракторами тарахтят, улицы чистят.

4. Стало ясно, что в стране не всё так плохо. Живя уже в Лесном, обратил внимание, что при ремонте домов старого фонда заново проводят электрику и делают контур заземления вокруг дома. Думаю, если бы в стране все было плохо, то не делали бы.

5. Снесли ужасные ограждения вокруг военкомата, налоговой, детского дома в старой части (старые, ржавые… уставшие). По улице 40-летия Октября стали возводить столбики (декоративные) с чугунной кованой эмблемой «Нижняя Тура». Смотрится великолепно. Приятно так, что слов нет.

6. Тот дом, который новая девятиэтажка в старой части — отделка идёт. Построен, ждёт жильцов. Общежитие НТМЗ, которое вроде как реконструировали — его действительно реконструировали. Смотрится модерново, броско, ярко (синий, оранжевый, белый).

7. В центре города появились павильоны площадью метров 30-50, анонсированы как для бизнеса. Пока нейтрально к ним отношусь, но это все за счёт города.

8. В поселке Ис (4000 жителей) провели уличный свет. Тёплая остановка, лежачие полицейские, ограждения, умные светофоры.

9. Снесли 3 аварийных дома.

10. Открылось 2 пекарни с чудесной выпечкой.

11. Поскольку у нас вроде как глобальное потепление, то за бортом всего минус 29. Месяц назад было минус 37. Надеюсь, у вас в Санкт-Петербурге потеплее?

12. Я вам не скажу за всю Одессу, но в финансовом плане, по ощущениям, всё идет своим чередом. Зарплаты платятся, тратятся, в том числе на не совсем нужные вещи. Жить не стало хуже, как минимум так же. По ощущениям на моей новой работе, нытья в людях не стало меньше, в курилке все костерят Путина, Навального, Мишустина, Медведева, Куйвашева и т.д. и т.п., не видя того, что происходит в городе прямо под носом. Более того, не видя в зеркале основного источника всех своих бед.

13. Эпидемия коронавируса пришла и в город Лесной. Мой коллега, мастер участка, скончался 05 февраля, после коронавируса. Ему было 46 лет. Осложнения, сердечно-сосудистая недостаточность, на фоне перенесенного. «После не значит вследствие», но тем не менее. Будь вакцина готова чуть раньше, будь мы все поосмотрительнее, не было бы этой смерти (наверное). Поэтому я считаю своим гражданским долгом склонить всех к вакцинации, твержу об этом на работе.

14. Я сменил место работы. Из инженера-слаботочника в маленькой фирмочке я превратился в инженера по автоматизированным системам управления на основном градообразующем предприятии города Лесной. Зарплата выше, плюс полное соблюдение ТК РФ, плюс обеды, плюс куча свободного времени. Это что касается меня. Плюс мы с женой стали автовладельцами. Конкретно нам жить стало лучше, комфортнее, богаче (по сравнению с годом ранее, и тем более двумя годами ранее). Про смену места работы и специфику рынка труда в закрытом городе (ЗАТО) — отдельная песня, мы с женой обсуждали это не раз. И грустно и смешно одновременно.

15. Сестра жены открыла свой долгожданный бизнес — самый настоящий салон красоты + солярий. У меня учеников на гитаре стало больше — сейчас 20 человек.

16. Сетевики (Пятерочка, Монетка, Магнит, Фикспрайс, Красное и Белое) и частники открывают точки в рабочем порядке. У народа есть свободные деньги, иначе не было бы всего вышеперечисленного. С рынка вымываются невостребованные игроки, на их место приходят новые — всё планово, спокойно.

Вот такая ситуация у нас. Хотелось бы от ваших читателей услышать, как обстоят дела в других городах и весях.

PS. В городской поликлинике я увидел плакат с настоятельной рекомендацией пройти смотровой кабинет (для женщин) и посетить флюорографический кабинет (для всех) — раз в год как минимум.

Поскольку у нас с женой есть учетная запись на Госуслугах, где, помимо прочего, можно увидеть больничные, начисления ПФР и так далее и тому подобное… Почему бы нашему государству не сделать смычку портала «Госуслуги» и списка обязательных медицинских процедур? Прививки, флюорография, осмотры гинеколога/маммолога для женщин, уролога для мужчин, ранняя диагностика диабета, рака и прочего? Привязав мобильный телефон, получать содержательные уведомления. Видеть, что и когда нужно пройти.

Я был бы рад получить см вида «Уважаемый Балтазар Балтазарович, в ближайшее время необходимо обновить прививку от приобретенного кривокостита. Последний раз вы ее делали 01.03.2017, плановый срок — 01.03.2022. Напоминаем, что прививку нужно делать/обновлять раз в 5 лет. Ваш Минздрав». Или: «Необходимо сделать очередную крупнокадровую флюорографию до 01.06.2021». И так далее — с доступом к такого рода информации через портал Госуслуг (или если сделают, портал «Здоровье России и россиян» — как пример).