 

Авиакомпаниям РФ решили запретить регистрацию самолетов за рубежом

12.03.2021, 13:06, Новости дня
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Росавиация планирует запретить российским авиакомпаниям регистрировать самолеты в иностранных регистрах, сообщил в ходе коллегии Росавиации ее руководитель Александр Нерадько. Такую норму планируется закрепить в Воздушном кодексе.

«Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в ст. 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации (самолетов российских авиакомпаний) в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 года», – передает ТАСС слова Нерадько.

По его словам, в 2020 году в российском реестре гражданских самолетов было зарегистрировано 13 новых российских самолетов и 42 вертолета. Всего в реестр внесено 8930 пилотируемых воздушных судов.
Российские авиавласти уже не первый год настаивают на регистрации самолетовв России.

В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

Одной из стимулирующих мер, например, стало освобождение авиакомпаний от уплаты НДС с 2020 года при ввозе в Россию гражданских самолетов иностранного производства.



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