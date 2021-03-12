Минтруд разъяснил новые правила выплат на детей

12.03.2021, 13:06, Новости дня

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Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период: доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты», – рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что семьи с новыми мощными (до пяти лет и до 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что «единственная квартира у получателей выплаты на детей от трех до семи лет может быть любой площади. Единственный дом тоже может любой площади». «Если квартир несколько, тогда малообеспеченными признаются только те семьи, где на каждого человека приходится менее 24 квадратных метров жилой площади. Если домов несколько, то к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров жилой площади», – рассказали в министерстве.

В то же время студенты в возрасте до 23 лет, которые не состоят в браке и учатся на очной форме обучения, будут учитываться в составе семьи при расчете нуждаемости в детских выплатах. Также полученные по социальному контракту средства не будут учитываться при назначении выплаты детям от трех до семи лет.

В ведомстве уточнили, что семьи продолжат получать назначенные выплаты на детей от трех до семи лет в течение года. «Если семья не отвечает новым критериями, у нее сохранится право получать ранее назначенную выплату до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена», – сообщили в ведомстве.

Всего более 1 трлн рублей будет выделено на выплаты детям от трех до семи лет в 2021-2023 годах. «В 2021 году выделяется 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд из федерального бюджета, и в 2023 году – 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета», – рассказали в министерстве.

В министерстве также отметили, что в настоящее время порядка 3,4 млн семей с низкими доходами получают выплату на детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячно.