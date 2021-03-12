По стопам Меган и Гарри: будущий ребенок принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии останется без титула

12.03.2021, 12:56, Разное

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Сегодня утром стало известно, что вслед за своим младшим братом и его женой, которые переболели еще осенью прошлого года, кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг, принц Даниэль, тоже заразились коронавирусом. Теперь из дворца пришла другая, но не менее печальная новость: будущий ребенок принца Швеции Карла Филиппа и его жены, принцессы Софии, не будет иметь королевского титула. По информации американского HELLO!, это связано с давним решением короля Швеции, Карла XVI Густава, когда тот в 2019 году внес изменения в порядок престолонаследования.

Напомним, 7 октября шведский королевский дворец издал коммюнике, в котором говорилось, что дети принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии (принц Александр и принц Габриэль), а также дети принцессы Мадлен и Кристофера О’Нила (принцесса Леонор, принц Николас и принцесса Эдриен) больше не являются членами шведского королевского дома. Причиной такого решение накануне Рождества в своем обращении к нации король назвал желание “четко определить, кто из королевской семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем” и тем самым “определить его и их ожидания”. Сообщалось, что это решение было обоюдным, так как принц Карл Филипп и принцесса Мадлен занимают далеко не первые места в порядке престолонаследования — четвертое и седьмое соответственно.

В соответствии с этим, дети Карла Филиппа и Софии могут отныне называться только “принцами” и “принцессами” по праву крови, но навсегда утрачивают титул “Его (Ее) Королевское Высочество”. А будущий малыш и вовсе его не удостоится.

Принц Карл Филипп и принцесса София

О беременности Софии королевский дворец Швеции объявил в декабре прошлого года, во время нее она и ее муж успели переболеть COVID-19. Этот ребенок — пол которого пока не известен — станет для пары третьим: В апреле 2016 года у них родился первенец, принц Александр. А в следующем году — второй сын, принц Габриэль.

Напомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже — через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.

Король Швеции Карл Густав, королева Сильвия, кронпринцесса Виктория с супругом, принцем Даниэлем и детьми – принцессой Эстель и принцем Оскаром, принцесса Мадлен с супругом Крисом О’Нилом и детьми – принцессой Леонор и принцем Николасом, беременная принцесса принцем Габриэлем София и принц Карл Филипп с сыном, принцем Александром, июль 2017 года