В Сколково разработали ускоритель интернета

12.03.2021, 12:51, Разное

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Роскомнадзор начал замедлять доступ граждан к некоторым интернет-ресурсам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к ученым из Сколково с просьбой разработать ускоритель интернета для обхода ограничений.

«Просыпаюсь утром, пытаюсь открыть Twitter, чтобы выложить пост в свой микроблог, а сайт работает очень медленно. Позвонил в Минцифры узнать в чем дело, а мне рассказали, что Роскомнадзор решил ограничивать скорость доступа к некоторым ресурсам. Я очень расстроился и решил обратиться к нашим лучшим учёным для решения проблемы с низкой скоростью», — рассказал Медведев.

В Сколково оперативно откликнулись на просьбу чиновника и уже разработали первый прототип устройства.

«Мы взяли обычную глушилку сотовой связи, разобрали её и собрали в обратном порядке так, чтобы она не глушила связь, а увеличивала мощность сигнала. Для лучшей эффективности мы обмотали устройство фольгой и поместили его в медный таз», — сообщили учёные.

В ходе испытаний устройство показывает высокие результаты, скорость интернет-соединения на тестовых устройствах увеличилась в несколько раз.

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