Спустя 10 лет после аварии на Фукусиме жители не спешат возвращаться в свои города

12.03.2021, 12:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошло десять лет после землетрясения и цунами у берегов Японии, которые привели к аварии на атомной станции Фукусима-1, передаёт France 2. Этот район по-прежнему остаётся радиоактивной зоной, куда не торопятся возвращаться жители: несмотря на 15-метровую стену на побережье, они опасаются повторения катастрофы.

На части побережья Японии высится бетонная 430-километровая стена. От взгляда вниз кружится голова. Этот щит для защиты от цунами насчитывает 15 метров в высоту — теперь в префектуре Фукусима, путешествуете ли вы пешком, на машине или на велосипеде, море часто остаётся невидимым.

Барьер нужен, чтобы попытаться избежать повторения этого: 11 марта 2011 года огромная, гигантская волна накрыла тихоокеанское побережье Японии. Погибло 18 500 человек. К природному катаклизму добавилась одна из самых серьёзных ядерных аварий в истории: взорвался один из реакторов атомной станции «Фукусима-1». На этих изображениях со спутника город Исиномаки до катастрофы — а здесь то, как он до сих пор выглядит.

Эта женщина отказывается возвращаться и жить в одном из городов, спрятанных за стеной. Только половина населения согласилась вернуться: они считают, что эта стена их не защитит.

КУМИКО МОТОДА, жительница префектуры Фукусима: Эта стена хотя бы задержит тела жертв в случае нового цунами. Это поможет их семьям.

Другая женщина впервые вернулась в свой город — зону, где по-прежнему никто не живёт из-за слишком высокого радиоактивного фона. Её муж умер от рака три года назад. Однако, согласно опубликованному сегодня докладу ООН, радиоактивное излучение не имело никаких негативных последствий для здоровья.

Всё это время 4 тысячи рабочих по-прежнему работают на станции: им необходимо расчистить 800 тонн крайне радиоактивных обломков. Это займёт ещё десятки лет.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.