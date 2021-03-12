Обнародованы фотографии нового BMW M3 Touring

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12.03.2021, 12:48, Новости дня
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Прототип BMW M3 Touring 2022 модельного года продемонстрировали во время тестовых испытаний.

Вместе с тем шпионские изображения не дают возможности рассмотреть внешний вид целиком, так как на кузове установлен плотный защитный камуфляж. Предложенная новинка получит рестайлинговую версию. Под капотом нового BMW M3 Touring 2022 установлен 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 473 л.с. Кроме того, в максимальной комплектации применили улучшенный двигатель с отдачей 503 л.с.

Кроме того, новая модель будет продаваться лишь к следующему году, а потому дата продаж умалчивается производителем.  Напомним, силами ателье Manhart была предложена «заряженная» версия для BMW M3, которая теперь выдает 620 л.с. мощности.



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