Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в Киеве

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12.03.2021, 12:44, Новости дня
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Полиция выясняет обстоятельства пожара на крыше трехэтажного дома престарелых “Серебряный век” в Подольском районе Киева, который произошел 12 марта, рассказали в столичной полиции.

По факту инцидента открыли уголовное производство.

“Данное событие должным образом зарегистрировали в Подольском управлении полиции. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена причина возгорания помещения. Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении полиции.

Статья предполагает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ до двух лет, ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Пожар вспыхнул сегодня утром, в момент возгорания в доме престарелых находилось 65 пенсионеров. Жертв и пострадавших нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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