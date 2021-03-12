В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, на борту которого находились украинцы – СМИ

12.03.2021, 12:44, Новости дня

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У берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на танкер Davide B, 15 членов экипажа попали в плен. Об этом 12 марта сообщил ресурс Splash 247.

По данным портала, экипаж судна состоит из 21 человека, среди них есть граждане Украины, Румынии и Филиппин. Владелец судна голландская компания De Poli Shipmanagement подтвердила, что 15 из них попали в плен, остальные шестеро остались на судне, они невредимы.

Консалтинговая компания по безопасности на море Dryad Global сообщила, что на танкер поднялись девять вооруженных людей.

По информации ресурса FleetMon, танкер перевозил химические вещества и совершал коммерческое плавание из Риги (Латвия) в Лагос (Нигерия). Судно находится под флагом Мальты.

В Министерстве иностранных дел Украины агентству “Интерфакс-Украина” сообщили, что проверяют данную информацию.

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