Судьи КСУ брали в помощники жен и родственников своих же коллег – расследование “Схем”

12.03.2021, 12:44, Новости дня

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Судьи Конституционного Суда Украины назначали своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих коллег, других действующих или бывших судей КСУ. Об этом говорится в расследовании программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) 12 марта.

Помощники и консультанты назначались вне конкурса, по представлению самого судьи. Так, по информации журналистов, у судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина, дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. В прошлом году ей начислили в среднем до 400 тыс. грн заработной платы.

В период с 2019 по 2020 годы Касминину дважды отмечали благодарностью и грамотой главы Конституционного Суда. В комментарии “Схемам” ее отец, судья КСУ, отметил, что его дочь стала помощницей Литвинова “в соответствии с законом о Конституционном Суде”.

У самого судьи Касминина помощницей работает Ольга Шаптала, невестка экс-главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас, по информации КСУ, она находится в отпуске по уходу за ребенком.

У судьи Виктора Кривенко работает помощницей Тамара Федоренко, жена бывшего судьи КСУ Михаила Гультая. В прошлом году ей начислили всего около 450 тыс. гривен заработной платы. Федоренко также получила грамоту главы КСУ.

“Помощники у судей назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи. Это непотизм, кумовство или судейские традиции в Украине?” – спросил автор расследования.

Журналисты обратились к вышеупомянутым судьями с просьбой прокомментировать эту информацию. Судья Литвинов в ответ на вопрос о том, по какому принципу была назначена на должность его помощницы дочь другого судьи КСУ Александра Касминина, отметил, что “в настоящее время воздержится от каких-либо комментариев и ответов”.

Экс-глава КСУ Станислав Шевчук в комментарии “Схемам” заявил, что считает подобные назначения непотизмом. Конституционный Суд – это не частная юридическая фирма, которую построил себе его глава Александр Тупицкий, отметил он. С ним согласился и другой бывший глава КСУ Иван Домбровский.

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