Решетилова: Роль трех братьев Литвинов в новейшей истории Украины еще совсем не исследована. Но я рада, что СНБО о них вспомнил

12.03.2021, 12:44, Новости дня

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Хороший СНБО. Вспомнили моих любимых персонажей.

Я еще так скромно напомню, вдруг кто-то не знает, что Литвинов трое. Братья они.

Другой Литвин, тот, что Петр, брат Владимира, генерал-лейтенант и экс-командир 8-го армейского корпуса и командующий сектором “Д” АТО в августе 2014 года, до сих пор не дал полноценных сведений о том, почему подчиненные ему войска отошли с позиций, по поводу обстоятельств попадания в плен полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и многих других событий того страшного лета, к которым он причастен.

Напомню, Петр Литвин вместо этого в 2018 году был назначен послом Украины в Армении, где проявил себя абсолютно недееспособным дипломатом (какой вообще был смысл в этом назначении?) и был уволен в 2019 году.

А еще один брат, тоже генерал-лейтенант Николай Литвин 11 лет вплоть до октября 2014 года возглавлял Пограничную службу Украины. То есть то, что так называлось, но на практике оказалось совершенно несостоятельным. Помните сданный россиянам в начале июня 2014-го луганский пограничный отряд? А войска РФ, которые беспрепятственно пересекали границу? Допрашивал ли кто-то Николая Литвина обо всех этих событиях? Нет. Вместо этого он написал книгу с красивым названием “Линия разграничения”.

Словом, роль Литвинов в новейшей истории Украины еще совсем не исследована. Но я рада, что мы о них вспомнили.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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