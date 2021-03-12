Ученые: Характер походки может указывать на депрессию

12.03.2021, 12:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Германии сообщили, что походка может много рассказать о здоровье человека. Специалисты заявляют, что она может демонстрировать настроение людей и их психическое состояние.

Исследователи подтверждают, что между депрессивным состоянием и походкой существует взаимосвязь. Они вели наблюдение за 36 здоровыми людьми и за 35 добровольцами, которые имели острую депрессию. Эксперты заявили, что у людей с депрессией, в сравнении с контрольной группой, походка была изогнутой, не достаточно динамичной во время движения тела вниз и вверх, что подтверждено результатами ранних исследований.

Также доказано, что походка помогает определить развитие настроения людей в ближайшем будущем. Специалисты объяснили, что если на протяжении часа человек шел динамично, ускоренным шагом, то его настроение улучшалось. Но обратный эффект подтвердить не получилось – настроение не ухудшалось от спокойного шага.

Источник: ufatime.ru