 

Ученые: Характер походки может указывать на депрессию

12.03.2021, 12:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Германии сообщили, что походка может много рассказать о здоровье человека. Специалисты заявляют, что она может демонстрировать настроение людей и их психическое состояние.
Исследователи подтверждают, что между депрессивным состоянием и походкой существует взаимосвязь. Они вели наблюдение за 36 здоровыми людьми и за 35 добровольцами, которые имели острую депрессию. Эксперты заявили, что у людей с депрессией, в сравнении с контрольной группой, походка была изогнутой, не достаточно динамичной во время движения тела вниз и вверх, что подтверждено результатами ранних исследований.

Также доказано, что походка помогает определить развитие настроения людей в ближайшем будущем. Специалисты объяснили, что если на протяжении часа человек шел динамично, ускоренным шагом, то его настроение улучшалось. Но обратный эффект подтвердить не получилось – настроение не ухудшалось от спокойного шага.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Водоканал против десанта

12.02 / Стала известна настоящая фамилия сына Петросяна

11.10 / Мнение: Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

08.01 / «Теперь наша очередь писать им конституцию» – Терешкова и Клишас предложили США помощь в реформе основного закона

01.10 / На дне древнего озера обнаружили современную ванну

25.09 / Киркоров убедил Рудковскую и Плющенко воспользоваться услугами суррогатной матери

07.09 / Мнение: Приговор убийцам Хашогги

18.12 / Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от международных соревнований

01.03 / Редкий выход: Николь Кидман и Кит Урбан появились на церемонии “Золотой глобус” вместе с дочерьми

22.10 / Мнение: Улучшение жизни до и после революции, нужна ли была коллективизация и соевое молоко в СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска