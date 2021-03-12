Эксперты: На жировой гепатоз печени могут указывать четыре видимых признака

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12.03.2021, 12:40, Разное
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Эксперты из клиники Майо в США сообщают, что чрезмерное накопление жира приводит к развитию жирового гепатоза. Причинами болезни могут оказаться ожирение, алкоголь, болезни желудочно-кишечного тракта.
К симптомами жирового гепатоза относят вздутие живота, увеличенную селезенку, пожелтение глазных яблок и кожи, красноту ладоней. Если у человека появились такие признаки, то необходимо обращаться к специалисту.

Исследователи до сих пор не знают, почему у некоторых людей жир в печени накапливается, а у других людей нет. Также неизвестно, почему у определенных людей с жировым гепатозом появление воспаления развивается до возникновения рубцов. Болезни печени считают маркерами таких хронических заболеваний, как диабет и ожирение. Ученые предположили, что отложению жира в печени содействует комбинация проблем со здоровьем.

Источник: ufatime.ru



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