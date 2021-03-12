Ученые предложили новый способ поиска гигантских сооружений внеземных цивилизаций

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12.03.2021, 12:40, Разное
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Ученые собираются искать внеземные цивилизации при помощи технологий, основанных на выявлении техносигнатур. Это своеобразные признаки, указывающие на то, что в далеком космосе используется промышленность или иные высокотехнологичные объекты.
Новый способ поиска внеземных цивилизаций предложили сотрудники Института астрофизики Канарских островов. Их методом заинтересовалось космическое агентство NASA. Исследовать на наличие присутствия технологий внеземных цивилизаций и сигнатур планируют не только далекий космос, но и Солнечную систему.

По словам экспертов, такие сооружения, как теплозащитные экраны или сфера Дайсона, можно заметить даже за пределами Млечного пути. Но что касается зондов или спутников, то найти их достаточно проблематично из-за малых размеров. Для этого и необходимы инструменты со способностью фиксировать техносигнатуры.

Например, в астрофизике существует явление, получившее название Мировое эхо. Многие исследователи полагали, что возникло оно из-за внеземного зонда, отправленного в далеком прошлом к Земле. Именно такие объекты исследователи собираются искать в Солнечной системе.

Источник: lenta.ru



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