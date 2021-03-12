 

Кремль отметил снижение квалификации специалистов по РФ в англо-саксонских СМИ

12.03.2021, 12:16, Новости дня
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У источников англо-саксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью Financial Times о ситуации в России.

«В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англо-саксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась. И, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране», – сказал Песков.

Он также назвал статью в Financial Times упражнениями псевдоспециалистов по России, не имеющими отношения к реальности. «Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что РФ готова «терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит», передает РИА «Новости».

Таким образом Песков прокомментировал появившуюся в Financial Times статью, где, в частности, говорилось о якобы усилении влияния силового блока на президента РФ Владимира Путина, и о том, что в целом в Кремле якобы считают, что правоохранители слишком жестко реагировали на ситуацию с несогласованными акциями. 



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