Песков назвал нежелательным использование детей в политической рекламе

12.03.2021, 12:16, Новости дня

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Позиция президента Владимира Путина по использованию детей в политической рекламе не изменилась, это нежелательно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист спросил у Пескова, как в Кремле относятся к тому, что в регионах на рекламе в том числе партии №Единая Россия» и ее кандидатов присутствуют дети, передает РИА «Новости».

«Здесь ничего в этих словах президента не изменилось. Это действительно такая позиция и остается. Здесь ничего не изменилось. Действительно, президент об этом говорил, да… Да, в целом президент говорил о нежелательности использования детских образов», – сказал Песков.