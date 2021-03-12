Песков назвал нежелательным использование детей в политической рекламе
12.03.2021, 12:16,
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Позиция президента Владимира Путина по использованию детей в политической рекламе не изменилась, это нежелательно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналист спросил у Пескова, как в Кремле относятся к тому, что в регионах на рекламе в том числе партии №Единая Россия» и ее кандидатов присутствуют дети, передает РИА «Новости».
«Здесь ничего в этих словах президента не изменилось. Это действительно такая позиция и остается. Здесь ничего не изменилось. Действительно, президент об этом говорил, да… Да, в целом президент говорил о нежелательности использования детских образов», – сказал Песков.
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