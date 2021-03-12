СМИ: королева Елизавета II и принц Чарльз поддержали идею Уильяма прокомментировать обвинения в расизме

12.03.2021, 12:06, Разное

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В минувший четверг Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время вышли в свет — супруги приехали с визитом в лондонскую школу School 21. Когда герцоги уже собирались уезжать, репортер Sky News Инзамам Рашид спросил у них, разговаривал ли Уильям с принцем Гарри после выхода его с Меган Маркл интервью, и является ли королевская семья расистской. На это принц ответил, что “не говорил братом, но обязательно сделает это” и добавил:

Наша семья совершенно не расисткая.

Теперь же стали известны некоторые подробности того, что предшествовало первому публичному ответу с момента обвинений британской королевской семьи в расизме. Инсайдеры издания Daily Mail и Mirror утверждают, что первоначально помощники и секретари принца Уильяма настаивали, чтобы он и Кейт игнорировали любые вопросы об интервью Опре Уинфри, потому что это якобы “неуместно” делать во время поездки в школу. Однако в Букингемском дворце и Кларенс-Хаусе (резиденциях королевы Елизаветы II и принца Чарльза) эту идею, наоборот, поддержали. При этом источники уверены, что вопросы журналиста не были заранее подготовлены и утверждены, все произошло спонтанно, но “принц Уильям был готов к ним и поэтому ответил на них очень четко и без паузы”.

Также поступила информация, что королева якобы собирается предложить своему внуку и невестке перемирие, тем самым “она намерена попытаться умерить страсти”, разгоревшиеся между ними. В ближайшее время она может позвонить Меган и Гарри и “протянуть оливковую ветвь и взять ответственность за последствия этого интервью”. Но эту информацию во дворце пока не подтвердили, но и не опровергли.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям, 2003 год

Напомним, принц Чарльз стал первым представителем британской королевской семьи, который вышел в свет после скандального интервью его младшего сына принца Гарри и Меган Маркл. Однако на вопрос о его отношении к поступку своего сына принц Уэльский отвечать не захотел. Позже официальное заявление выпустила пресс-служба Букингемского дворца.