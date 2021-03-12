Мнение: Украинцев из Крыма никто не ждет

12.03.2021, 11:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинцев из Крыма никто не ждет

Генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что уехавшие из Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса на украинскую территорию люди возвращаются обратно.

Военнослужащий в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» констатировал, что борьба Киева за умы и сердца собственного народа окончилась крахом.

Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда, — цитирует Кривоноса РИА Новости. Генерал отметил, что значительное число флотских офицеров — выходцев с полуострова уволились со службы и вернулись в Крым, так как им просто негде было жить на Украине.

Их тут никто не ждал, никто не поддерживал, — посетовал Кривонос. Об этом сообщает "Рамблер".

https://news.rambler.ru/army/45986415-general-vsu-ob-uehavshih-iz-kryma-ukraintsah-ih-nikto-tut-ne-zhdal/ – цинк

Сразу вспомнилась история с уезжавшими из Крыма на поезде через Джанкой, которые уже в поезде узнали о размере зарплат в Севастополе для военных, снялись с поезда и поехали обратно.

Но то были умные. Глупые повелись на обещания майданных властей и поехали под Одессу или Киев, где были вынуждены годами жить в неотапливаемых бараках, либо на кораблях.

Относительно же моряков, то ВМСУ по числе дезертиров длительное время удерживал лидерство по родам войск, которое дополнялось общим оттоком офицеров, которые постепенно с ужасом начинали понимать, что никаких реальных перспектив у них нет.

Поэтому никакой борьбы за умы людей проживающих в Крыму или вернувшихся туда с Украины давно не ведется, что хорошо заметно по пропаганде – много разговоров про территорию, но мало разговоров про людей, окромя дежурных фраз про то, что их там кто-то ждет. Люди слишком хорошо знают, что такое современная Украина, чтобы верить в подобную залипуху.



Очередь желающих записаться в российские вооруженные силы.



Постановка на российский воинский учет на территории в/ч 51330



Люди сделали правильный выбор. Они получили нормальные условия службы + им не пришлось убивать своих сограждан.

Просто для напоминания:

2014

Около 550 военнослужащих Военно-морских сил Украины и членов их семей отбыли в пятницу из Севастополя.

"В одной из колонн – военнослужащие штаба командования Военно-морских Сил Украины, а также кораблей и подразделений Севастопольского гарнизона", – отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

По информации ведомства, в готовности к маршу из поселка Новоозерного севернее Крыма также находится личный состав Южной военно-морской базы ВС Украины в количестве 101 человек , в том числе 17 членов их семей.

"Следует отметить, что сегодня на материковую часть Украины выезжают военнослужащие, не вовлеченные в мероприятия по передислокации украинской военной техники и материально- технических средств с полуострова на материк", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.interfax.ru/world/369625 – цинк

Остальная часть личного состава осталась в России – либо служить, либо на гражданке.

2016

Моряки покинувшие Крым живут на кораблях

Большинство служащих Военно-морских сил Украины, которые покинули Крыма после его российской аннексии, по-прежнему, нуждаются в обеспечении жильем. Некоторым приходится жить на кораблях и в казармах. Об этом заявил первый заместитель главы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков в интервью Крым.Реалии.

«Незначительная часть из них (военнослужащих – КР) получила служебное жилье. Абсолютное большинство арендуют жилье. Холостяки вообще живут на кораблях и в казармах, кто где устроился. Условия очень плохие. В Одессе, если арендовать квартиру, то практически ничего не остается от материального обеспечения, которого военнослужащие получают сегодня»

https://ru.krymr.com/a/news/27942985.html

2018

Покинувшие Крым украинские моряки потребовали жилье от Порошенко

Группа украинских моряков, покинувших Крым после его присоединения к России, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием предоставить им жилье взамен утраченного. Офицеры заявили, что если вопрос решен не будет, они после увольнения вернутся в Крым и примут российское гражданство. Текст открытого письма публикует одесский портал «Думская». «Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы», — говорится в письме. По словам офицеров, «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты».

Авторы письма заявили, что «честно выполняют долг», большинство из них — участники АТО, некоторые имеют госнаграды. «Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — отмечается в документе.

Отмечается, что обращение подписали 35 человек, в основном это старшие офицеры.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad6f10e9a794797865fa043 – цинк

Вот такие тупые мудаки – поехали убивать своих сограждан на Донбассе, а затем жалуются, что с ними обращаются как со штопанными гондонами. Жалко ли таких? Нет, не жалко – они получили ровно то, что заслужили.

Те, кто сразу понял, куда он попал, уже с 2014 года начал изыскивать способы драпануть с такой службы. И некоторые из них действительно вернулись в Крым. Остальные продолжали писать письма в надежде, что с ними перестанут обращаться как с бесправным скотом.

—