Подросшие двойняшки, которых удочерила Мадонна, попрыгали на резинке

12.03.2021, 11:54, Новости дня

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62-летняя американская певица Мадонна 12 марта в Instagram показала ролик с участием своих восьмилетних приемных дочерей – афроамериканок Стеллы и Эстер. Девочки попрыгали на резинке.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Игра “в резинку” происходит из Китая, поэтому ее иногда называют “китайской резинкой”.

25 августа 2020 года Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

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