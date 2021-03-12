 

Подросшие двойняшки, которых удочерила Мадонна, попрыгали на резинке

12.03.2021, 11:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

62-летняя американская певица Мадонна 12 марта в Instagram показала ролик с участием своих восьмилетних приемных дочерей – афроамериканок Стеллы и Эстер. Девочки попрыгали на резинке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Madonna (@madonna)

Игра “в резинку” происходит из Китая, поэтому ее иногда называют “китайской резинкой”.

25 августа 2020 года Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В Великобритании обнаружили очередной новый штамм мутировавшего коронавируса

25.12 / Экс-офицер ЦРУ – американской разведке нужно показать, что они тоже могут действовать в киберпространстве противника

05.01 / Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

06.08 / ФСБ изъяла у нелегальных оружейников почти 120 стволов

27.01 / Платные камеры в СИЗО принесли почти 2,3 млн грн – Минюст Украины

18.09 / Трамп и Байден встречаются с избирателями в колеблющихся штатах

11.09 / МИД оценил планы Чехии обусловить консультации с Россией состоянием Навального

25.06 / Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

16.09 / Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

13.09 / Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак – агент ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска