YouTube отметил пропагандистский фильм “Крым. Путь на Родину” с интервью Путина как потенциально неприемлемый

12.03.2021, 11:54, Новости дня

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Видеохостинг YouTube установил двойное предупреждение на пропагандистский фильм политического обозревателя всероссийской государственной телерадиокомпании Андрея Кондрашова под названием “Крым. Путь на Родину”.

Перед просмотром фильма на экране появляется надпись “Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей”. Если пользователь соглашается продолжить просмотр, появляется еще одно предупреждение: “Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей”.

Чтобы продолжить просмотр, пользователь снова должен нажать кнопку согласия.

Автор фильма в комментарии “РИА Новости” сказал, что его не предупредили о блокировке. Он связал появление пометки в YouTube с предстоящей годовщиной аннексии Крыма. К этой дате, по его словам, происходит всплеск просмотров этого фильма. Одной из причин увеличения просмотров Кондрашов посчитал массовый просмотр пропагандистского фильма в учебных заведениях, в частности в школах на классных часах.

Фильм “Крым. Путь на Родину” рассказывает об оккупации украинского Крыма Россией. Большую его часть составляет интервью президента России Владимира Путина. На канале “Россия 1” в YouTube картину опубликовали 16 марта 2015 года, с тех пор она набрала более 13 млн просмотров. У ролика 161 тысяча лайков и 40 тысяч дизлайков, комментарии к нему отключены.

В этом фильме Путин заявил, что лично курировал оккупацию Крыма в феврале – марте 2014 года. Российский президент утверждал, что ситуация в Крыму “могла бы быть хуже, чем в Киеве во время Майдана, учитывая этнический состав населения полуострова”. Путин говорил, что поставил силовым структурам РФ задачу аннексировать украинский полуостров в ночь на 23 февраля.

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