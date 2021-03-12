 

“Тамарочка. 63 годика”. Мать Каминской сделала тату на руке

12.03.2021, 11:54, Новости дня
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Экс-солистка группы “НеАнгелы”, украинская певица Слава Каминская 11 марта в Instagram Stories сообщила, что ее 63-летняя мать сделала себе тату.

Артистка крупным планом показала подписчикам руку матери, на которой появилась надпись Family и изображение красного сердца справа от нее. Видео, записанное певицей, также опубликовано на YouTube-канале  Glam Wish.

“От осинки не родятся апельсинки. Тамарочка. 62 годика. 63! Говорит: “Я еще хочу татуировку внуков себе сделать”. Тамарочка. 63 годика. ” – прокомментировала поступок матери певица.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Каминская живет со своей мамой в соседних подъездах. По словам певицы, иногда между ними происходят шумные стычки.

Каминская – мать двоих детей: Леонарда (2014) и Лауры (2015). Их отец – экс-супруг певицы, пластический хирург Эдгар Каминский. Пара рассталась в 2019 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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