В Тернополе хотят отключать воду и отопление заведениям, нарушающим карантин

12.03.2021, 11:54, Новости дня

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Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Facebook предупредил об отключении воды, отопления и других сетей в учреждениях, которые не придерживаются карантинных ограничений.

По словам мэра, в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

“Особенно развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право ночной торговли, нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции”, – отметил он.

Надал отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

“Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, таким заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей”, – добавил Надал.

https://www.facebook.com/sergij.nadal/posts/3908367605850181

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к утру 12 марта подтверждено 1,4 млн случаев болезни, 1,2 млн человек выздоровели, почти 28 тыс. – умерли. В Тернополе, по данным горсовета, болезнь подтвердили у 45,6 тыс. человек, из них 638 – умерли.

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