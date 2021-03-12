 

СМИ: “Подозрительно бедных” россиян лишат выплат на детей

12.03.2021, 11:15, Разное
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По условиям нынешней программы, на материальную помощь могут рассчитывать семьи, доходы которых ниже черты бедности, установленной в регионе. В ведомстве уточнили, что из-за этого правила выплаты на детей часто получали люди с высокими “серыми” или “черными” зарплатами.

Власти намерены сделать поддержку малоимущих семей более адресной. Теперь бедными не будут считать россиян, которые владеют домами с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека. Под подозрение будут попадать все семьи, имеющие высокий уровень потребления: например, с тремя машинами.

При этом бедные граждане могут иметь одновременно дом, квартиру, дачу, земельный участок размером 0,25 га, мотоцикл, новую легковую машину (с множеством оговорок), трактор, гараж и сбережения на сумму 200 тысяч рублей, передает издание “Коммерсантъ”.

Минтруд также предложил ввести “правило нулевого дохода”. Власти могут лишить “детских” выплат родителей, у которых нет легальных доходов – заработных плат, гонораров, пенсий и т.п.. В ведомстве подчеркнули, что помощь не должна быть предусмотрена для граждан, которые принципиально не работают.

Напомним, с 1 февраля родители, которые получают пособия на детей от трех до семи лет, могут подать заявление о перерасчете. Если даже после получения господдержки доходы семьи ниже прожиточного минимума в регионе, то выплаты на детей могут повысить до 75% или даже 100% ПМ.



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