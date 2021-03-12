 

Facebook и Telegram удалили запрещенный контент после требования Роскомнадзора

12.03.2021, 11:25, Разное
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Роскомнадзор 5 марта направил в Facebook требование об удалении страниц и аккаунтов с рекламой вакансий наркокурьеров. 12 марта компания заблокировала эти материалы.

Также РКН потребовал от интернет-платформы проверить механизмы модерации и премодерации рекламного и пользовательского контента. “В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено”, – говорится в сообщении ведомства.

Опасный контент по требованию Роскомнадзора заблокировал и Telegram. Мессенджер удалил бот, который искал контакты человека из утекших и открытых баз данных, что нарушает законодательство о защите персональных данных.

В отличие от Facebook и Telegram, Twitter удалять опасный контент не спешит. С 2017 года Роскомнадзор направил в адрес соцсети 28 тысяч уведомлений о блокировке запрещенной информации – порнографического, наркотического и суицидального контента.

До сих пор в Twitter размещены 3,1 тысячи подобных материалов. В связи с этим с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работe площадки в России. Это касается только видео и графических материалов. Текстовые сообщения доставляются пользователям без ограничений.



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