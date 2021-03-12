Россиянам назвали условия для изъятия автомобиля из-за штрафов

12.03.2021, 11:30, Разное

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Россияне, владеющие автомобилем, могут на законных основаниях лишиться своего транспортного средства. Эксперты перечислили условия для изъятия машины из-за штрафов.

Согласно законодательству Российской Федерации, целый ряд нарушений правил дорожного движения и других норм права влечет за собой взыскание штрафа. Однако не все автовладельцы спешат заплатить его в назначенные сроки. Такое поведение усложняет ситуацию и может обернуться для нарушителей потерей транспортного средства. Ольга Сулим, председательствующая в Коллегии адвокатов России, рассказала, на каких основаниях органы правопорядка могут законно изъять машину. Подобное решение обычно принимается в виде крайней меры воздействия на злостного неплательщика.

При наложении финансовых взысканий за нарушение правил эксплуатации машины оплачивать их следует в срок, не превышающий 60 дней. При этом в течение десяти дней владелец автомобиля может оспорить выписанный штраф. Если же даже на протяжении положенных 70 дней штраф не был погашен, дело направляется в суд. Далее согласно его решению владелец транспортного средства может лишиться машины. Но даже в этом случае, напоминает эксперт, машину все еще можно уберечь от изъятия, заплатив деньги в течение пяти дней.

Если же штраф и в этом случае не погашается, то его размер увеличивается в два раза. Кроме того, недобросовестного владельца авто могут также присудить исправительные работы или арест. Невыплаченную им сумму по решению суда могут абсолютно законно списать с его счетов. Кроме машины может быть арестовано любое другое имущество должника. Как пишет «Слово и дело», автомобиль приставы изымают уже в случае, если вышеуказанные способы востребовать средства не дали положительный результат.

Источник: slovodel.com