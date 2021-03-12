 

Швеция признала превосходство России в условиях войны над странами НАТО

12.03.2021, 11:30, Разное
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Военные эксперты Швеции оценили боеготовность боевых подразделений России. По их мнению, РФ имеет превосходство перед всеми странами НАТО в условиях гипотетической войны.
Научно-исследовательский институт оборонных исследований королевства Швеции изучает вопросы, связанные с уровнем развития армии. Недавно его специалисты оценили качество оснащенности и боевой подготовки ВВС Российской Федерации. В последнее время в СМИ самых разных стран появляются материалы с моделированием гипотетических столкновениях войск НАТО с другими странами. В таких условиях важно учитывать развитие военной инфраструктуры и технологий обороны и защиты государства.

В Швеции уверены, что у РФ есть безусловный приоритет перед любой из стран Североатлантического альянса. В случае ведения масштабной войны подразделения РФ получат неоспоримое преимущество за счет подготовки боевого состава. Кристер Паллин, подготовивший доклад о возможностях НАТО на территории Северной Европы, считает, что в крупном военном конфликте, который теоретически возможен неподалеку от Швеции, РФ имеет высокие шансы на победу. Такой итог противостояния возможен, если Запад будет медлить в применении силы.

Кроме того, европейские страны гораздо реже, чем Россия, проводят различные военные учения. Поэтому даже их преимущество на воде и в воздухе не поможет, поскольку географически места дислокации войск НАТО рассредоточены. Кроме того, у разных подразделений в той или иной стране существует разница в военных возможностях. Как пишет «Слово и дело», даже огромные средства, направляемые странами Альянса на оборонные цели, не помогут им победить Российскую Федерацию.

Источник: slovodel.com



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