В тесте на ремонтопригодность флагманский смартфон Samsung Galaxy 21 Ultra набрал 3 из 10 баллов

12.03.2021, 11:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты оценили уровень ремонтопригодности флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 21 Ultra. При отсутствии страховки они рекомендовали не ломать его, поскольку замена деталей может обойтись в крупную сумму, само устройство в тесте получило лишь 3 из возможных 10 баллов.

Основную сложность при починке смартфона Samsung Galaxy Note 21 Ultra создает клей. Из-за него плотно сцеплены крышка и пластиковая панель блока камеры, кабель дисплея и аккумулятор. А эти компоненты чаще всего и выходят из строя, отметили специалисты. Также кабель дисплея не модульный, а это тоже влияет на стоимость починки сломанного смартфона.

Однако экспертам удалось найти не только минусы, но и плюсы. Оказалось, что винты смартфона Samsung Galaxy Note 21 Ultra стандартизированы по размеру и длине. Это значительно упрощает сборку уже отремонтированного устройства. Кроме того, панель блока камеры можно заменить или окрасить в другой цвет, если владельцу гаджета захочется создать индивидуальный стиль. Но специалисты предупреждают, что панель блока камеры тоже плотно приклеена к крышке. Остальные компоненты внутри смартфона модульные, поэтому сложности с их заменой у мастера возникнуть не должно.

Источник: www.ixbt.com