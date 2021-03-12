 

Чиновникам разрешат сбивать пешеходов при «чрезвычайных обстоятельствах»

12.03.2021, 11:05, Разное
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В Госдуму внесен законопроект, который разрешает чиновникам за рулем автомобиля совершать наезд на пешеходов с причинением травм различной тяжести вплоть до летального исхода.

Чиновник освобождается от любой ответственности, если собьет пешехода под влиянием независящих от него факторов. В таком случае сам пешеход будет признан виновным и против него возбудят уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Законопроект устанавливает четкий список обстоятельств и мест, которые позволяют совершить наезд на пешеходов.

К уважительным причинам авторы законопроекта относят опоздание на встречу с президентом или другим лицом в ранге не ниже министра, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также иные ситуации, связанные с получением взяток при непредвиденных обстоятельствах. Сбивать людей разрешается только на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, тротуарах и в других густонаселенных местах, где пострадавшим может быть оперативно оказана первая медицинская помощь.

Авторы законопроекта устанавливают допустимую норму жертв наезда в количестве 2 человек. В случае, если пострадавших будет больше, то против чиновника может быть заведено административное дело о злоупотреблении законным правами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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