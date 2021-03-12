Мнение: «Про ностальгию, Моню и политику»

12.03.2021, 11:24, Разное

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Здравствуйте

Случайно зашел в Тему «Ностальжи» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=509365&st=480 , и пришло ощущение, что народ истосковался исключительно по спорам о политике.

Странно, ведь куда ни глянь, такие споры и по ТВ и по интернету и в разговорах просто, этого всюду предостаточно. Причем тут ностальгия?

* Пойму ностальгию, если истосковались по густому супу из белых грибов и помидоров, который давали в ресторане «Ностальжи» в Москве на Чистых Прудах.

* Увижу ностальгию, если всей душой соскучились по Родной Русской Природе, которую не видели много лет.

* Сочту за ностальгию происходящее в этом анекдоте:

Ортодоксальный еврей, который всю жизнь молился, Тору читал, вдруг на старости лет влюбился в девушку. Почувствовал юность в душе, побежал в магазин, купил бейсболку, джинсы модные, пейсы сбрил. В белых кроссовках, с

букетом белых цветов бежит на свидание, девушка ему отвечает взаимностью. Он окрыленный, бежит ничего не замечая вокруг, думает о завтрашнем свидании. Тут его сбивает машина.

Оказывается в Раю перед Богом. И говорит ему: «Боже! Ну почему так? Я же всю жизнь читал Тору, соблюдал заповеди, а ты мне не дал чуть-чуть на старости лет насладиться жизнью»

Бог отвечает: «Моня! Не поверишь! Я тебя просто не узнал!»

* Приму за эталон ностальгии недавно прочитанное стихотворение «О забытом важном» Виталии Роменской (06.11.2019 г.) https://stihi.ru/2019/11/06/6896

«Ты помнишь, мы раньше друг другу писали,

И в ящик почтовый конверты бросали,

Неделями ждали ответ рукописный,

И вновь отправляли бумажные письма.

Ты помнишь, мы раньше друг другу звонили,

И на телеграф в выходные ходили.

Болтали в кабинках стеклянных и тесных,

Делились горой новостей интересных.

Ты помнишь, мы числились все в картотеке

Читального зала и библиотеки,

Ходили в музеи, театры, кино,

С азартом играли в лото, домино.

Ты помнишь, мы раньше сверялись часами,

В назначенном месте встречались с друзьями,

Из местных газет вырезали заметки,

Давали рецепты подруге соседке.

В больших словарях мы искали ответы,

В смешных бигудях заполняли анкеты,

С морей привозили в подарок ракушки,

И спали вальтом на одной раскладушке.

Всегда до зарплаты рублём выручали,

Проблемы легко и совместно решали,

Смеялись, общались и даже ругались,

Но снова за общим столом собирались.

Всё было так просто, всё было так важно,

Куда же всё это исчезло однажды?

Ведь дело не в старых, отживших вещах,

И не в ностальгических тех временах.

Мы все изменились, чужими вдруг стали,

Общаться друг с другом совсем перестали.

Зависли в аккаунтах разных сетей,

И служим примером для наших детей.

Крутые Айфоны себе покупаем,

А близким при этом звонить забываем.

Совсем перестали читать и писать,

И смайлами стали слова заменять.

Живём и не знаем кто наши соседи,

Знакомимся чаще всего в интернете.

Не чувствуем меру кредитным деньгам,

Становимся жертвами разных реклам.

Быть может пора это всё прекратить?

Самим измениться и мир изменить.

Открыть в себе то, что не знает цены,

Не просто ведь души нам Богом даны.»

Но вот споры о политике отнесу скорее к категориям: «Мечты», «Прогнозы», «Эмоции», но никак не «Ностальгия». Особенно реплики тех людей, которые в своем прошлом ничего доброго не видят.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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