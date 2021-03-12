 

Мнение: «Про ностальгию, Моню и политику»

12.03.2021, 11:24, Разное
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Здравствуйте

Случайно зашел в Тему «Ностальжи» на  Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=509365&st=480 , и пришло ощущение, что народ истосковался исключительно по спорам о политике.

Странно, ведь куда ни глянь, такие споры и по ТВ и по интернету и в разговорах просто, этого всюду предостаточно. Причем тут ностальгия?

* Пойму ностальгию, если истосковались по густому супу из белых грибов и помидоров, который давали в ресторане «Ностальжи» в Москве на Чистых Прудах.

* Увижу ностальгию, если всей душой соскучились по Родной Русской Природе, которую не видели много лет.  

* Сочту за ностальгию происходящее в этом анекдоте: 

Ортодоксальный еврей, который всю жизнь молился, Тору читал, вдруг на старости лет влюбился в девушку. Почувствовал юность в душе, побежал в магазин, купил бейсболку, джинсы модные, пейсы сбрил. В белых кроссовках, с 

букетом белых цветов бежит на свидание, девушка ему отвечает взаимностью. Он окрыленный, бежит ничего не замечая вокруг, думает о завтрашнем свидании. Тут его сбивает машина. 

Оказывается в Раю перед Богом. И говорит ему: «Боже! Ну почему так? Я же всю жизнь читал Тору, соблюдал заповеди, а ты мне не дал чуть-чуть на старости лет насладиться жизнью» 

Бог отвечает: «Моня! Не поверишь! Я тебя просто не узнал!» 

* Приму за эталон ностальгии недавно прочитанное стихотворение «О забытом важном» Виталии Роменской (06.11.2019 г.) https://stihi.ru/2019/11/06/6896 

«Ты помнишь, мы раньше друг другу писали,
И в ящик почтовый конверты бросали,
Неделями ждали ответ рукописный,
И вновь отправляли бумажные письма. 

Ты помнишь, мы раньше друг другу звонили,
И на телеграф в выходные ходили.
Болтали в кабинках стеклянных и тесных,
Делились горой новостей интересных. 

Ты помнишь, мы числились все в картотеке
Читального зала и библиотеки,
Ходили в музеи, театры, кино,
С азартом играли в лото, домино. 

Ты помнишь, мы раньше сверялись часами,
В назначенном месте встречались с друзьями,
Из местных газет вырезали заметки,
Давали рецепты подруге соседке. 

В больших словарях мы искали ответы,
В смешных бигудях заполняли анкеты,
С морей привозили в подарок ракушки,
И спали вальтом на одной раскладушке. 

Всегда до зарплаты рублём выручали,
Проблемы легко и совместно решали,
Смеялись, общались и даже ругались,
Но снова за общим столом собирались. 

Всё было так просто, всё было так важно,
Куда же всё это исчезло однажды?
Ведь дело не в старых, отживших вещах,
И не в ностальгических тех временах. 

Мы все изменились, чужими вдруг стали,
Общаться друг с другом совсем перестали.
Зависли в аккаунтах разных сетей,
И служим примером для наших детей. 

Крутые Айфоны себе покупаем,
А близким при этом звонить забываем.
Совсем перестали читать и писать,
И смайлами стали слова заменять. 

Живём и не знаем кто наши соседи,
Знакомимся чаще всего в интернете.
Не чувствуем меру кредитным деньгам,
Становимся жертвами разных реклам. 

Быть может пора это всё прекратить?
Самим измениться и мир изменить.
Открыть в себе то, что не знает цены,
Не просто ведь души нам Богом даны.»  

Но вот споры о политике отнесу скорее к категориям: «Мечты», «Прогнозы», «Эмоции», но никак не «Ностальгия». Особенно реплики тех людей, которые в своем прошлом ничего доброго не видят.  

С Уважением.  

мамонтенок  

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год 

Источник: Достало



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