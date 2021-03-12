Мнение: Клопы на АПЛ “Коннектикут”

12.03.2021, 11:06, Разное

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Новость в которой прекрасно решительно все.

На американской атомной подводной лодке "Коннектикут" (типа "Сивулф II") уже год идет упорная борьба с постельными клопами.

Правильные клопы-антимилитаристы.

По иронии судьбы, американские фильмы обычно рисуют в трэшевом ключе советские субмарины – медведи, балалайки, дрова. Но на атомной подлодке Тихоокеанского флота, где служил мой отец, никаких насекомых не было.

"На американской атомной подводной лодке "Коннектикут" завелись постельный клопы. Экипаж жаловался на них еще год назад, но меры начали предпринимать только в прошлом месяце. Об этом сообщает газета Navy Times.

Команда лодки пожаловалась руководству на клопов еще в марте 2020 года, но командование не поверило им на слово и потребовало доказательств. Старшина подлодки сообщил, что атака насекомых началась, когда экипаж принимал участие в учениях США ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане.

"Постельные клопы терроризируют нас уже год. Матросы жаловались, что их кусают", – сообщил он.

Другой член экипажа пожаловался, что морякам пришлось ночевать на полу или на стульях, чтобы уберечься от укусов клопов.

"Людей буквально поедали заживо, пока они спали на своих койках", – заявил матрос.

По данным представительницы военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтии Филдс, о проблеме на борту доложили только в декабре 2020 года, а доказательства предоставили лишь 19 февраля 2021-го. После этого руководство начало принимать меры: осматривать спальные места, направило на лодку команду энтомологов. По данным моряков, командование заставляет их вернуться на лодку и спать на койках во время очередных учений.

"Они используют нас как живую приманку, чтобы посмотреть, не исчезли ли постельные клопы. Старшие офицеры не планируют спать на этих койках. Они хотят, чтобы это делали младшие чины", – рассказал старшина подлодки"

(с) Андрей Манчук

https://t.me/kermanich/1933 – цинк

Организация службы настолько великолепная, что за год не удосужились провести на лодку дезинфекцию.

У меня отец служил на дизельных подводных лодках на ЧФ, ни разу не слышал, чтобы там были какие-то проблемы с насекомыми.

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