 

“Агент НАБУ” Шевченко заявил, что его автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку

12.03.2021, 11:05, Новости дня
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Предприниматель Евгений Шевченко, которого называют внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро Украины, заявил, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование. Об этом он написал в Facebook.

“Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте”, – написал Шевченко.

По его мнению, это “привет” от главы Офиса президента Андрея Ермака или министра внутренних дел Арсена Авакова.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215097021978842

Вчера Шевченко дал интервью журналисту и главному расследователю Bellingcat Христо Грозеву про обстоятельства срыва спецоперации по задержанию наемников частной военной компании “Вагнер”. Об этом он также писал в Facebook.

Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких людях, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. Как сам Шевченко уточнял в интервью hromadske, он сотрудничал с детективами НАБУ на конфиденциальной и добровольной основе в тех производствах, информация о которых у него появлялась в силу вращения в бизнес-кругах.

Официально он никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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