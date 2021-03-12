 

Лидер группы “БеZ обмежень” во время гастролей заразился коронавирусом

12.03.2021, 11:05, Новости дня
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Лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец заразился коронавирусом. Об этом 11 марта сообщается на странице коллектива в Facebook. 

“Мы вынуждены перенести ближайшие концерты”,  – говорится в публикации.  Речь идет о выступлениях в Эноргодаре, Северодонецке, Броварах, Чернигове, Черкассах и Мукачево.

https://www.facebook.com/bezobmezhenua/posts/4456642211019770

Днем, 11 марта, Танчинец сообщил о плохом самочувствии и отменил выступление в Эноргодаре. Накануне коллектив выступал в Харькове. 

По словам артиста, в день недомогания результаты экспресс-теста показали отрицательный результат на коронавирус, а результат ПЦР-теста ожидался к вечеру. 

Группа “БеZ обмежень” была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу “Х-фактор”.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, из них 12 946 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,9 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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