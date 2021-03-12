 

В Германии полиция раскрыла кражу девятилетней давности. Вора вычислили по недоеденному куску колбасы

12.03.2021, 11:05, Новости дня
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В Германии полицейские раскрыли дело о квартирной краже 2012 года, благодаря колбасе, которую не доел вор на месте преступления. Об этом писало немецкое издание Kulturpoebel 12 марта, ссылаясь на данные полиции немецкого города Швельм.

Девять лет назад вор, которым по информации полиции оказался 30-летний гражданин Албании. Во время ограбления в марте 2012 года он надкусил колбасу. 

Полиция использовала остатки колбасы как улику, с нее взяли образцы ДНК. Выяснилось, что образцы совпали с ДНК человека, задержанного в связи с другим преступлением и отбывающим наказание в одной из тюрем Франции.

Полиция Швельма уточнила, что подозреваемый все еще находится на свободе и в худшем случае может избежать наказания. Срок давности по делу о краже со взломом истек, поэтому экстрадировать в Германию грабителя не будут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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