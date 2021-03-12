Боевики похитили учениц колледжа в Нигерии

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12.03.2021, 11:04, Новости дня
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Вооруженные боевики напали на колледж в нигерийском северном штате Кадуна и похитили неизвестное число учениц, сообщают местные СМИ.

Газета Punch сообщила, что вооруженные люди напали на Федеральный колледж механизации лесного хозяйства в населенном пункте Мандо ночью в пятницу. При этом увели они с собой только учениц, а молодых людей не тронули, передает РИА «Новости».

Местный житель сообщил изданию Cable, что похищены были «десятки» учениц. Представитель полиции штата Мохаммед Джалиге подтвердил факт нападения, но заявил, что боевики «похитили несколько учащихся».

В данный момент правоохранители ведут поисковую операцию и пытаются выследить похитителей, добавил он.

Напомним, в феврале более 300 похищенных боевиками школьниц освободили в Нигерии.



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