Анонсирована встреча Лаврова с главой МИД Израиля

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12.03.2021, 11:04, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со своим израильским коллегой Габи Ашкенази в Москве 17 марта, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«17 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел государства Израиль. В этот же день пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», – передает ее слова ТАСС.



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