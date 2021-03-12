Анонсирована встреча Лаврова с главой МИД Израиля

12.03.2021, 11:04, Новости дня

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со своим израильским коллегой Габи Ашкенази в Москве 17 марта, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«17 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел государства Израиль. В этот же день пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», – передает ее слова ТАСС.