 

Свердловский суд запретил двум бабушкам ругаться

12.03.2021, 11:02, Разное
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Городской суд города Невьяновска в Свердловской области штрафовал одну пожилую женщину за оскорбления в адрес другой пожилой женщины, передает URA.Ru. Конфликт между бабушками возник из-за очередности выхода их внуков на сцену во время утренника. Столкновение обернулось тем, что одна из них стала оскорблять вторую при каждой встрече. Ее оштрафовали, велели выплатить компенсацию морального вреда и запретили впредь сыпать руганью.



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