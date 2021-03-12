 

Twitter не выходит на контакт с Роскомнадзором

12.03.2021, 11:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Он напомнил, что у ведомства есть претензии к соцсети из-за распространения незаконного контента. “Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают”, – заявил Зайцев в ходе выступления в Общественной палате.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, поскольку социальная сеть не выполнила законные требования российских властей, подчеркнул представитель ведомства. “Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет”, – добавил Зайцев.

Twitter может оспорить решение РКН в суде, отметил представитель ведомства. Но Роскомнадзор по-прежнему готов к диалогу, отметил он.

РКН 10 марта начал замедлять работу социальной сети Twitter. Интернет-платформа не удалила более трех тысяч материалов с порнографическим, суицидальным и другим противоправным контентом.

Ведомство за последние несколько лет направило 28 тысяч запросов об их блокировке. Сейчас соцсеть замедляется на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

Акции Twitter 10 марта начали стремительно падать на фоне замедления. К вечеру их стоимость снизилась на 2,78% – до 65,64 доллара за штуку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Скандалы: Порно-удаленка

24.11 / Григорьев-Апполонов отдал квартиру в Москве своим детям

04.12 / Разработчики Cyberpunk 2077 объяснили, почему игру пришлось перенести на 2021 год

15.09 / Мнение: В России уменьшилось количество «великодержавников»

03.11 / Кристина Асмус рассказала, чем займется после развода с Харламовым

09.12 / Ученые описали редкий случай инфицирования COVID-19 у однояйцевых близнецов

11.08 / Мнение: Сверху, но в границах

13.11 / “Перевал Дятлова”: 5 причин посмотреть новый драматический триллер с Петром Фёдоровым

17.02 / В год Быка, понимание того, что делает китайское мировоззрение таким исключительным, может иметь решающее значение

22.09 / В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска