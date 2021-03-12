Ученые обнаружили под Карибским морем мощную «реку камней» возрастом 8 миллионов лет

12.03.2021, 11:00, Разное

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В течение 8 миллионов лет под Карибским морем продолжает течь мощная «река камней». К такому выводу пришли ученые, изучившие данные спутников о гравитационном притяжении в этом регионе.

Согласно традиционной теории движения тектонических плит этот процесс происходит из-за высокой массы опускающихся в глубину частей пласта, тянущих за собой участок земной коры. Под ним же находится горячая и мягкая астеносфера, служащая своеобразной смазкой.

Долгое время считалось, что этот слой статичен, но сотрудники Хьюстонского университета опровергли это предположение. Оказалось, что астеносфера под Карибским морем, которую сравнили с «рекой камней», движется с высокой интенсивностью. На это указали результаты исследования данных о гравитационном притяжении, полученных от спутников.

На сегодняшний день «река камней» продолжает выдавливаться из Тихого океана. Она достигает практически середины Карибского моря, используя для этого ворота под Центральной Америкой. Делает это астеносфера уже 8 миллионов лет. С момента открытия ворот под Центральной Америкой, приведшего к подъему морского дна на несколько сотен футов. Из-за этого оно наклонилось на северо-восток в сторону Малых Антильских островов.

Источник: glas.ru