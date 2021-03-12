 

Доктора напомнили, как распознать критический уровень холестерина в организме

12.03.2021, 11:00, Разное
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Для правильного функционирования всех органов и систем организма нужен холестерин, но стоит помнить, что его излишек приведет к сердечно-сосудистым болезням. Обнаружить высокий холестерин можно благодаря анализам крови и определенным внешним признакам.
Холестерин есть в клеточных мембранах животных и необходим для устойчивости мембран к температуре и вырабатывания витамина D. Вместе с едой он проникает в организм и производится печенью. При его высоких показателях под кожей могут появляться липомы, а на радужке возникать светло-серые круги. Американский Национальный институт сердца, легких и крови сообщает, что чаще такая симптоматика появляется у людей, которые имеют семейный диагноз высокого холестерина.

Анализы рекомендуют сдавать анализы раз в 1-2 года. Чтобы понизить риски инсульта, инфаркта и различных болезней, которые связаны с повышенными показателями холестерина, нужно ограничить употребление спиртного, бросить курить, заниматься физическими активностями и составлять здоровый рацион.

Источник: 360tv.ru



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