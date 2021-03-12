 

Борис Ларин предупредил о высоких рисках взлома компьютеров 2019 года и старше

12.03.2021, 11:00, Разное
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Эксперт из «Лаборатории Касперского» Борис Ларин предупредил пользователей компьютеров 2019 года и старше, что их устройства могут взломать хакеры. Для похищения данных мошенники могут воспользоваться уязвимостью в памяти процессора.
Уязвимость, получившая название Spectre, была признана самым опасным эксплойтом века. В основном в группу риска входили пользователи устаревших операционных систем Windows и Linux, а также владельцы старых процессоров, для которых компания Intel выпустила необходимую прошивку.

Однако пользователи не спешили обновлять систему, поскольку патчи влияли на ее производительность, отметил Борис Ларин из компании «Лаборатория Касперского». Теперь обнаружились новые эксплойты, поэтому угроза взлома вновь стала актуальной.

В свою очередь специалист в сфере безопасности Марк Ермолов из компании Positive Technologies считает, что новые программы никто не будет использовать для взлома устаревших компьютеров. Эти эксплойты слишком сложны в применении и сами лишены актуальности из-за устаревания.

Источник: iz.ru



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