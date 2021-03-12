Что будет, если не чистить зубы сутки?.. А месяц? – исследование

12.03.2021, 10:48, Разное

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В новом исследовании приняли участие 40 человек, у которых было воспаление десен (гингивит) разной степени.

В эксперименте ученые сначала попросили их в течение трех недель тщательно следить за гигиеной полости рта (чистить зубы согласно рекомендациям). После этого симптомы гингивита у них значительно облегчились. Далее участники исследования перестали чистить зубы на четыре недели, что снова привело к обострению гингивита.

В течение эксперимента ученые периодически проводили анализ микробиома полости рта участников исследования – изучали изменение состава бактерий. Также они проверили, как изменяется содержание различных воспалительных маркеров и противовоспалительных соединений в слюне и зубном налете.

Ученые обнаружили, что через 24-72 часа после отказа от чистки зубов во рту сильно сократилось количество полезных бактерий рода Rothia, которые связаны с хорошим здоровьем десен. Кроме этого, в зубном налете уменьшилось количества бетаина – вещества, которое обладает противовоспалительным действием. Параллельно с этим количество вредных бактерий и маркеров воспаления в полости рта увеличивалось.

Ученые отмечают, ни у кого из участников исследования на этом этапе (в течение 3 дней) еще не появились симптомы гингивита. Однако обнаруженные изменения соответствовали нарушениям, которые встречают у пациентов с тяжелым воспалением десен.

– Мы также обнаружили внезапное “старение” микробиома полости рта. Менее чем за месяц изменения соответствовали старению примерно на год, – сообщил Су Джиан (Xu Jian) из Университета Китайской академии наук, соавтор исследования.

Ранее исследования показывали, что по микробиому полости рта можно сравнительно точно узнать возраст человека. По мере старения соотношение количество различных бактерий меняется. У пожилых людей полезных бактерий Rothia обычно намного меньше, чем у молодых.