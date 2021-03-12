Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль заразились коронавирусом

12.03.2021, 10:28, Разное

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Covid-19 продолжает напоминать о себе. Шведская кронпринцесса и принц Даниэль успешно избежали заражения коронавирусом в ноябре прошлого года, когда заболели их ближайшие родственники – принц Карл Филипп и принцесса София, но четыре месяца спустя недуг все-таки поразил и их. Королевский дворец Швеции объявил, что некоторое время назад кронпринцесса почувствовала признаки простуды и поспешила сдать ПЦР-тест. Результат пришел положительный – как у нее, так и ее мужа, принца Даниэля.

Кронпринцесса и принц Даниэль чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах. У них имеются лишь легкие симптомы. Сразу после появления симптомов болезни наследная принцесса, принц Даниэль, принцесса Эстель и принц Оскар были помещены на карантин в своем доме, – говорится в заявлении.

Напомним, самые известные случаи заражения коронавирусом среди монарших персон – у принцев Чарльза и Уильяма – они переболели еще весной прошлого года, причем Уильям заразился от своего отца. Однако о его болезни стало известно лишь осенью, и тогда муж Кейт Миддлтон объяснил это так:

Происходили куда более важные вещи, поэтому я не хотел привлекать к себе внимание.

Сообщалось, что карантин Уильям проводил в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Болезнь протекала с симптомами, в том числе, в какой-то момент ему стало сложно дышать. Несмотря на недуг, Уильям не прерывал работу в апреле. В частности, во время самоизоляции он провел 14 телефонных и видеозвонков, в том числе открыл больницу в Бирмингеме по видеосвязи. При этом Кейт Миддлтон COVID-19 не заразилась – ее тест оказался отрицательным.